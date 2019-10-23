هكذا تصرّفت سيلينا غوميز بعد زواج حبيبها السابق جاستن بيبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت المغنية الأمريكية، سيلينا غوميز أغنية جديدة بعنوان Lose You To Love Me، في أول إصدار موسيقي لها بعد انقطاع ثلاث سنوات.

وتعكس الأغنية الجديدة للمغنية البالغة من العمر 27 عامًا الحالة العاطفية والذهنية لها في السنوات القليلة الماضية، بعد قضاء بعض الوقت بعيدًا عن الأضواء للتركيز على صحتها وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار جمهور سيلينا إلى أن الأغنية بمثابة وداع لصديقها السابق جاستن بيبر بعد زواجه رسميًا من عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وإنهاء هذا الفصل من حياته، مع كلمات تضمنت تلميحًا عن "سيلينا" بأنه تم استبدالها بأخرى في غضون شهرين.

وكان جاستن ارتبط بزوجته هايلي بالدوين بعد شهرين فقط من انفصاله عن سيلينا في عام 2017.

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وتضمنت الأغنية أيضًا أنها تشعر بأنها أقوى وأكثر ثقة الآن بعد أن أصبحت عازبة، وتقول كلمات الأغنية: "لقد دخلناها بعمى.. كنت أحتاج أن أفقدك لتجدني.. كان هذا الرقص يقتلني بهدوء.. كنت أحتاج أن أكرهك لتُحبني".

كما تلمح أغنية سيلينا الجديدة إلى علاقة سامة وشخص يسخر من إيذائها؛ إذ تضمنت الأغنية: "لقد وضعتك في المقدمة وأحببت ذلك.. أشعلت النيران في غابتي.. وتركتها تحترق.. لقد تلذذت بجرحي".

وعقب صدور الأغنية، تفاعل المعجبون على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن دعمهم لسيلينا.

وكانت قصة حب جاستن وسيلينا قد بدأت في عام 2010 وتخلل علاقتهما أوقات مضطربة، وقد انفصل الثنائي نهائيًا في مارس 2018.