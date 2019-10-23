"نورا تحلم"يفوز باللجائزة الرابعة في مهرجان بوردو السينمائي الدولي

فاز الفيلم التونسي "نورا تحلم" مساء الإثنين، بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائي الدولي للسينما المستقلة.

وفاز الفنان لطفي العبدلي بتنويه خاص من لجنة التحكيم، ليصل بهذا عدد الجوائز التي حصدها العمل لأربعة جوائز.

يشار إلى أن بطلة الفيلم النجمة هند صبري، حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية، والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بإسبانيا حيث شاهده 1500 مشاهد في عرضيه أمس واليوم بواقع 750 مشاهد للعرض الواحد، وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily أداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور، وقبلها في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم.

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الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري.

والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف

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