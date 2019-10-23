كارمن سليمان تكشف عن الإعلان الدعائي وفريق عمل أغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، بوستر أغنيتها الجديدة.



وعلقت كارمن سليمان على الصورة، "إستنوا أغنيتي الجديدة ( تِفَنَّنْ ) ، بكره في قناتي الرسمية على اليوتيوب".



وأضافت كارمن سليمان "الأغنية من كلمات كلمات: خالد بن سعود الكبير و ألحان : مقرن القحطاني ، توزيع : هشام السكران ، هندسة صوت : جاسم محمد". قد يهمك ايضاً: كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في فندق كمبنسكي بالقاهرة كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

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