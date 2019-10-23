أكدت الفنانة إلهام شاهين أنه من المقرر أن تبدأ تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول" منتصف نوفمبر القادم.



وتابعت " إلهام شاهين "، أنها ستبدأ بعد انتهاء تصوير دورها في فيلم يوم للستات، تصوير عمل درامي آخر وهو أهل العيب.



العمل يشارك في بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه في يوم واحد فقط.



أما فيلم أهل العيب من المقرر أن يلعب بطولته كل من إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد ممدوح ومن تأليف تامر حبيب. قد يهمك ايضا: إلهام شاهين تؤكد محمد فاضل كان السبب الأساسي في نجوميتي إلهام شاهين تكشب سبب توجهها إلى الإنتاج

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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تؤكد أنها ستبدأ في تصوير فيلم "حظر تجول" منتصف تشرين الثاني القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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