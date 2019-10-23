سيلينا جوميز تطرح أغنية حول حبيبها السابق جاستن بيبر

القاهرة - لايف ستايل
طرحت نجمة البوب الأميركية سيلينا جوميز، أغنيتها الجديدة بعنوان "Lose You To Love Me"، التى أعلنت عنها عبر حسابها الشخصي "انستجرام".
ونشرت سيلينا جوميز صورة لها باللونين الأبيض والأسود دون أي تعبيرات وجه، مرفق بها اسم الأغنية Lose You To Love Me.
وكشف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعى، أن الأغنية تدور حول حبيب سيلينا السابق، جاستن بيبر، الذى يبلغ من العمر 25 عامًا، قائلين: " أغنية سيلينا غوميز الجديدة تدور حول جاستين بيبر".
وأكد أخرون، الاغنية الجديدة لسيلينا قوية جدًا، وتقوم بعمل رائع على المخططات التي تستحقها.
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