فرقة "ابن عربي" تشدو في مهرجان فاس في المغرب الجمعة المقبلة

تضع فرقة ابن عربي المغربية بصمتها الصوفية الخاصة، في فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان فاس للثقافة الصوفية في المغرب، عبر حفل جماهيري ضخم، في تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل.



وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفرقة الصوفية الأقدم في العالم العربي إلى محبيها المغاربة في فاس بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات، منذ آخر مشاركاتها في المهرجان العريق، كما تفاجئ ابن عربي جمهورها بإعادة تقديم وتوزيع أشهر أغنياتها بشكل موسيقى جديد على طريقة آلة الطار الإيرانية، بمشاركة خاصة للعازف العالمي ناظر أغخاني، منها أغنيات "أبدًا تحن إليكم الأرواح"، و"عرفت الهوى"، وأغنيتها الجديدة "أوقدت في قلبي هواك".



ابن عربي تعد من أقدم فرق الصوفية في العالم العربي، ووضع حجر أساسها الدكتور أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينيات، وتم اختيار اسمها تيمنًا بمحيي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤاها الموسيقية الخاصة في إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولي المطرب والمنشد عبدالله المنصور قيادة دفة الغناء في الفرقة.

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