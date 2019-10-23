رودريجو دي لا كادينا يحيي أمسية دار الأوبرا الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي حفلا غنائيا للمغني رودريجو دي لا كادينا في الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا
ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية من بينها: "لارا الشرقية، البيت الأبيض، الكرة السوداء، الوردة الفرنسية، الدمية، بلويروس مكسيكي، جرانادا، أقسم لي، قبلني كثيرا، سمائي الجميلة وبانوراما لأشهر الأعمال المحلية المعاصرة".
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