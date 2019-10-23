الإعلامية رضوى الشربيني تتواجد في تظاهرات لبنان

يبدو أن شهرة إفيه "بلوك بلوك بلوك" لمقدمة البرامج رضوى الشربيني لم تقف عند المصريين فقط بل امتدت للبلدان المجاورة



نشرت رضوى الشربيني صورة لمتظاهر في لبنان وهو ممسكا بلوحة مكتوب عليها "نعم لرضوى الشربيني Block Block Block"، لتعلق عليها كاتبة: "احنا موجودين حتى فىً ثوره لبنان...الله عليكم يا حبايبى...انا ليه الشرف".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، وفي إحدى الحلقات كانت تشجع الفتيات على حذر أزواجهن أو أحبائهن السابقين قائلة "بلوك بلوك بلوك" وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وعلقت عليها أثناء حلولها ضيفة في "معكم منى الشاذلي". قد يهمك ايضاً: الإعلامية رضوى الشربيني توضّح حقيقة زواجها 13 مرة رضوى الشربيني "الأربعين يوم" ستُغير حياة السيدات إلى الأفضل

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