أحمد فرحات يؤكد أن نكتة "إشاعة حب" من تأليفه

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار الفنان أحمد فرحات وزوجته. وقال أحمد فرحات إن النكتة التي ألقاها طفلا في فيلم "إشاعة حب" كانت من تأليفه، وأعجبت الفنانة هند رستم، فاقترحت تقديمه على المسرح بالطريقة التي ظهرت في الفيلم. قد يهمك ايضاً: الإعلامي عمرو الليثي يكشف عن المبادرات الخيرية لنجوم الفن عمرو الليثي يستضيف الفنان كريم فهمي في برنامجه "واحد من الناس"

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