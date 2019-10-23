فنانو العالم العربي يتداولون وسم #لبنان_ينتفض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: امتد الوسم #لبنان_ينتفض الى الدول العربية على الصعيد الشعبي والفني والإعلامي. حيث لاقت تظاهرات لبنان تضامناً من فناني الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ملفتاً تضامن الفنانين السوريين بين موال ومعارض لنظام بلاده!

فقد شارك هؤلاء في الاحتجاجات عبر العديد من الوسوم المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الغضب الشعبي من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لينتشر العلم اللبناني على الصفحات العربية والسورية بشكلٍ خاص.

ورأى البعض أن ثورة شعب لبنان تشكِّل امتداداً لثورات الربيع العربي. وكان الأكثر حماساً الممثل السوري مكسيم خليل الذي نشر عدة مقاطع فيديو توثِّق أجواء المظاهرات في لبنان. كما تعمد نشر أحدها الذي يهتف فيه المتظاهرون اللبنانيون: "سورية نحن معك للموت". وشرح أن التحرّك الشعبي يأتي رداً على كل الادعاءات السابقة عن عنصرية الشعب اللبناني ضد أشقائهم السوريين، وأرفق الفيديو بعبارة: "بس تركوهم وشوفوا المحبة الحقيقية يلي بتخوف الاستبداد. كل الحب لأصحاب الحرية".

أما بعض الفنانين المعارضين للنظام السوري، فشاركوا بمنشورات تحمل نصائح بعد التجربة المرة التي عاشوها بمواجهة النظام في بلادهم. وبينهم الفنان جمال سليمان، الذي كتب تدوينة طويلة على جزئين، شرح فيها خلاصة ما تعلّمه من الثورة السورية، فكتب: "أن العنف هو باب جهنم وهو أقصر طريق نحو خسارة أي قضية مهما كانت نبيلة". ونصح بـ "ضرورة الابتعاد عن أي شعار مناطقي أو عرقي أو طائفي، لأن من شأن ذلك أن يأخذ، لا الثورة فقط، بل البلاد كلها إلى هاوية سحيقة".

من جهتها الممثلة السورية شكران مرتجى، التي نشرت عبر "إنستغرام" صورة تجمع علم سورية بعلم لبنان، وعلقت متمنية اختفاء الظلم وانتشار السلام، فقد أثارت جدلاً لكونها لم تؤيد الثورة في سوريا. لكن المغنية فايا يونان، تعرضت لهجوم من متابعيها الذين انتقدوا حماسها الفائض للثورة في لبنان رغم تأييدها لحكم النظام في سوريا. خاصةً أنها أبدت رغبتها بالمشاركة في الحراك ميدانياً. الأمر الذي دفعها لحذفها.

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فنانون عرب كثر شاركوا العلم اللبناني وصور التظاهرات عبر صفحاتهم وبينهم أبو الذي نشر لقطات متنوعة من تظاهرات لبنان كاتباً: الله يحفظ لبنان وأهل لبنان

أما رضوى الشربيني، فقد نشرت صورة لمتظاهر لبناني حمل لافتة كتب عليها Block Block نعم لرضوى الشربيني. فكتبت معلقة: "Block احنا موجودين حتى في ثورة لبنان. الله عليكم يا حبيبي أنا ليه الشرف"