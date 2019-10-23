شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنان كمال أبو رية فى عيد ميلاده الـ57 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كمال أبو رية فى العديد من الأعمال الفنية سواء المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام السنيمائية أو المسرحيات، إلا أنه عرف من خلال عدة أدوار بالمسلسلات التلفزيونية، ولقب فى الوسط الفنى بأنه الفنان الإنسان.

ويحتفل الفنان كمال أبورية بعيد ميلاده اليوم الموافق 23 من شهر أكتوبر الجارى، تعرف على أهم أعمال كمال أبو رية.

المسلسلات التلفزيونية :

علي وتر مشدود (2009) ، علي مبارك (2008) سكة اللي يروح (2008)، هو النهارده ايه (2007)، امرأة في شق الثعبان (2007)، الجبل (2007)حارة العوانس (2006)، العندليب (2006)

قاسم أمين (2005)، الفرار من الحب (2004)، أهل الرحمة (2004)

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ملفات سرية (2003)، رفعت حافظ

الأحلام البعيدة (2002)، سوق العصر (2001)، سيد العايق، أم كلثوم (1999)، أحمد رامى، جمهورية زفتي (1998)، تحت اقدام الزمن (1991)

قبضة الهلالي (1991)، ليلة عسل (1990)، بين القصرين (1987)، وداعًا يا ولدي (1986)، الهروب من الخانكة (1986)، الاختلاط ممنوع (1986 الاحباب والمصير (1984)، أوراق مصرية، الحلوة والبهلوان

الأفلام:

قيود من حرير:2011، عزازيل2011، دماء بعد منتصف الليل1995، كلهم فى جهنم 1994 قبضة الهلالي:1991، الصفقة1991، صبيان المعلم1990، ليلة عسل1990، غلطة أم عندما يتكلم الصمت1988 الهروب من الخانكة1986، وداعا يا ولدي1986، الاختلاط ممنوع، الناس الغلابة الشاهد الأخرس1985 تل العقارب1985، رجب الوحش1985، آباء وأبناء1985 الطوفان 1985، كف وأربع أصابع دقة قديمة، آخر ليالى الشتاء

مسرحياته:

دنيا حبيبتي2014، الشبكة 2005 فارس ايد الهون 2001، يا طالع الشجرة تانى .. ليه ؟ 1996، بكره 1994،،سيرك يا دنيا 1982.