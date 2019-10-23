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فايا يونان وكارمن سليمان فى حفل واحد بمهرجان الموسيقى العربية 11 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربتان كارمن سليمان وفايا يونان إحدى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وبالتحديد يوم الاثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين،.

كانت كارمن قد غنت  تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضي على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادرعبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان  مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

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