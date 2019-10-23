شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان وكارمن سليمان فى حفل واحد بمهرجان الموسيقى العربية 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربتان كارمن سليمان وفايا يونان إحدى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وبالتحديد يوم الاثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين،.
كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضي على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادرعبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.
يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.
كانت هذه تفاصيل خبر فايا يونان وكارمن سليمان فى حفل واحد بمهرجان الموسيقى العربية 11 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.