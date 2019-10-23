شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى:"ربنا ستر ونجانا من ماس كهربائى فى المنزل بسبب الأمطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي

لضرر كبير من السيول التي هطلت على عدد من المناطق في القاهرة أمس الثلاثاء، حيث دخلت المياه إلى منزلها وكادت أن تتسبب في أحداث ماس كهربائي ولكن تم السيطرة على الموقف.

وقالت رانيا لـ"الخليج 365": ربنا ستر امبارح ولم يحدث ماس كهربائي في المنزل بأكمله، والحمد لله اننا كنا متواجدين فى المنزل وقتها وفصلنا المفتاح الرئيسي للكهرباء بعدما وجدنا المياه تتساقط منها..لافتة: "الموضوع عدى على خير دون تعرض أي شخص بالمنزل لأي أذى".



رانيا فريد شوقى

وكتبت رانيا فريد شوقى عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك بوست قالت فيه:"حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوه و اتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان ماعندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس.

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وفى سياق آخر تستعد رانيا فريد شوقى للسفر الى السعودية بصحبة أسرة مسرحية "الملك لير" يوم 4 نوفمبر المقبل لعرض 4 ليالى هناك ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك فى ثانى جولات المسرحية بالمملكة بعد عرضه فى موسم جدة قبل 3 أشهر.