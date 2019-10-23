شكرا لقرائتكم خبر عن سر اختيار محمود عبد العزيز مدينة الأقصر لنهاية مسلسله "باب الخلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عن صورة جديدة له مع والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز من كواليس مسلسل "باب الخلق"، والذى تم عرضه عام 2011.

وعلق محمد على الصورة قائلا :" الأقصر سنة 2011 من كواليس مسلسل "باب الخلق"، في عز الثورة والأزمات خصوصاً السياحية، اقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر بدلا من القاهرة، تحمسنا جميعاً لرأيه وقررنا أن نتحدى الظروف ووالدى أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة و لنؤكد ان مصر ستظل بلداً آمناً حتى في عز أزماتها".

Advertisements

واختتم عبد العزيز، قائلا: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

على الجانب الآخر يعرض لمحمد حالياً الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc، هو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.