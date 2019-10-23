شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. ريان رينولدز الوسيم الذى أحبته حسناوات هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم ريان رينولدز بعيد ميلاده الرابع والأربعين حيث يعتبر أحد أهم نجوم هوليود ومن بين اكثرهم وسامة، فقد حصل عامي 2008،2009 من قبل مجلة بيبول علي لقب اكثر رجال هوليود جاذبية.

ريان رينولدز الذي قام ببطولة العديد من الأفلام في مسيرته الفنية متزوج من النجمة بليك ليفلي بعد قصة حب في غاية الرومانسية دوماً ما يتحدث عنها في كافة المناسبات الذي يظهر فيها، إلا أن هذا النجم الشهير لمن لا يعرف كان متزوج أيضاً قبلها من نجمة أخري وتحديداً عام 2008.



ريان وسكارليت

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تلك النجمة هي سكارليت جوهانسون الذي أعلن ارتباطه بها عام 2008، وهو نفس العام الذي شهد زواجه منها الذي لم يستمر أكثر من عامين.

وبعيداً عن كل ما سبق إلا أن النجم الشهير دوماً ما يذهب إلي الأطباء النفسيين بسبب معاناته من القلق والتوتر الدائم الذي أعلن عنه بأكثر من برنامج كشف فيهم أنه كان يخفي هذا الأمر لفترة طويلة بهدف التخلص من هذا التوتر.



