شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تعتذر عن عدم حضور أيام قرطاج السينمائية لظروف طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت النجمة ليلي علوى لـ إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن عدم حضورها للدورة الثلاثين، بسبب ظروف عائلية طارئة لن تمكنها من السفر، حيث إنها كانت ستشارك في تأبين المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري والمنتج التونسي نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية اللذين سيكرمهما المهرجان في دورته المقبلة .

يذكر أن النجمة ليلي علوي قدمت مع المخرج شوقي الماجري مسلسل " نابليون والمحروسة " وقدمت شخصية " نفيسة البيضاء " أم المماليك وتناول المسلسل الجوانب الاجتماعية والسياسية في مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر، وأهم الأحداث التي أثرت في المجتمع المصري بشكل عام، بداية من معركة شبراخيت بين (نابليون) و(مراد بك) قائد المماليك، ومروراً بثورتي القاهرة الأولى والثانية، وحتى خروج الحملة مهزومة من مصر.