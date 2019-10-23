شكرا لقرائتكم خبر عن الحلفاوى وشيرين رضا وأروى جودة يتساءلون عن مشكلة "بلاعات" الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنانة شيرين رضا والفنانة أروى جودة والفنان نبيل الحلفاوى، على التعليق على ما حدث أمس من غرق الشوارع فى عدة مناطق بسبب هطول الأمطار، مطالبين بمحاسبة المحليات، التى لم تكن مستعدة للسيطرة على الأمطار.

وكتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر قائلة:"غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، وربنا يرحم من توفى".

‏وقالت الفنانة أروى جودة، :"إنا لله و إنا اليه راجعون.. البقاء لله في روح هذه الطفلة و الضحايا الآخرين من هذه الأمطار.. يا رب ارحمهم و صبر اهلهم".

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فيما كتب الفنان نبيل الحلفاوى، ‏قائلا: حد يقوللنا إيه مشكلة بلاعات الصرف في الشوارع..نشوف الخواجة بيعمل إيه ونعمل زيه سواء في بنيتها الأساسية أو أماكنها أو صيانتها ومتابعتها ولماذا لم نستبدل الأغطية البلاستيكية بالأغطية الحديدية التي تتعرض للسرقة".

وشهدت مناطق شرق القاهرة أمس سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت اجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.