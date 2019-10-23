شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فركش تصوير الحكاية الثامنة من "نصيبى وقسمتك3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل القصة الثامنة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل عنوان "ماتيجى يامليجى"، وكانت المشاهد الأخيرة بإحدى فلل المنصورية، والتى جمعت بين دنيا ومحمد الشرنوبى وهدى المفتى.

مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، بطولة محمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى، وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى.

ويعرض حاليا الحكاية السابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" على شاشة on e، والتى تحمل عنوان "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبرى، وميرنا منور الدين، ومحسن صبرى، وسلوى عثمان، وندى عادل، وانجى المقدم، ومحمد يونس، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.











