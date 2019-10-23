شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان كمال أبورية ابن دمياط يحتفل بعيد ميلادة 57.. تعرف على مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان المصرى كمال أبورية ابن محافظة دمياط، بعيد ميلادة 57 اليوم الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر.

تعرف على حياة الفنان كمال أبورية

هو الفنان عبد الرحيم كمال أبورية الشهير بـ "كمال أبورية" مواليد محافظة دمياط فى 23 أكتوبر عام 1962، يبلغ من العمر 57 عاما، درس وتخرج فى معهد الفنون المسرحية عام 1985، بدأ العمل الفنى عام 1987، كان أول دور له من خلال دوره فى مسلسل (آباء وأبناء) عام 1982م.

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شارك الفنان كمال أبورية فى العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، إلا أنه اشتهر بأدوارة بالمسلسلات التلفزيونية مثل دورة فى مسلسل "قاسم أمين والشاعر أحمد رامى"، ولقبه الوسط الفنى بالفنان الإنسان لطباعة الهادئة وحسن أخلاقه، كما عرف بأنة أحد رواد الدراما المصرية، ولاسيما الأعمال التلفزيونية.

وتزوج من الفنانة ماجدة زكى سابقا، عن قصة حب جمعت بينهما وهى شقيقة الفنان أشرف زكى، واستمر زواجهما مايقرب من 20 عاما أنجبا خلالها 3 من الأبناء هم "أحمد، منال، حبيبة،" ثم تم الانفصال بينهما بهدوء وقدم لزوجته اعتذار على الهواء أكثر من مرة بعد الانفصال واعتبر انفصالهما خطأ أحمر لا يجب الحديث فيه.