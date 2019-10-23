شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يتحدى سوء الأحوال الجوية ويحيى حفلا الجمعة المقبل بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدى الكابو حميد الشاعرى سوء الأحوال الجوية، ويستعد لإحياء حفلة لايف جديدة بأحد الأماكن بـ مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد غد الجمعة 25 أكتوبر، واكتمل الحفل بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه.

وأعلن حميد عن استعداده للحفل من خلال نشر فيديو من بروفات الحفل اللايف، وحصل الفيديو على الكثير من التعليقات الإيجابية وتمنى مزيد من النجاح للكابو، جنبا إلى جنب مع السؤال عن حفلات أخرى.

وكان قد أحيا الشاعرى حفلا بـ مدينة شرم الشيخ منذ فترة قصيرة، كما أنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات المختلفة في الفترة المقبلة والتي سيعلن عنها قريبا، حسبم أعلن أحد المصادر لـ الخليج 365.

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ويذكر أن حميد الشاعرى يعمل على الألبوم الجديد الذى سيطرحه قريبا، ولكنه لم يعلن بعد عن موعد محدد لذلك، وكانت أخر أعماله أغنية جمعته بالمغنى هانى عادل "شد الفيشة".

الأغنية لاقت نجاحا كبيرا من جماهير الاثنين، وتلقى الشاعرى الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيديو كليب الجديد، بسبب الشكل الجديد الذى طرح به الفيديو كليب، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التى لاقت استحسان المعجبين.

أغنية شد الفيشة هو أول دويتو بين الكابو حميد الشاعرى وهانى عادل، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحي، وتوزيع حميد الشاعري.