فيديو| هشام عباس يطرح "أغلى من العين" سادس أغاني ألبومه "عامل ضجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان هشام عباس اليوم كليب أحدث أغانيه "أغلى من العين" عبر موقع يوتيوب، وهي السادسة من أغاني ألبومه "عامل ضجة".

أغنية "أغلى من العين" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع توما، وإنتاج شركة مزيكا، ويقول مطلعها: "أغلى من العين بحبه وخطفني حبة حبة/ وليالي قلبي خبي خوفي لا تفتن عنيا/ ويكون في عونك يا للي مشغول البال تملي/ حسيت بإيه قوللي دلني هون عليا".

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هشام العائد لساحة الأغنية بعد غياب 7 سنوات، كان قد طرح من أغاني ألبومه، "شاري بالغالي" من كلمات حسن عطية، ولحن أحمد زعيم، وتوزيع توما، "اهربي" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس وماستر هاني محروس، "خليك هنا" من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد نادي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، "حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"عامل ضجة" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

ويتعاون هشام عباس في الألبوم مع حميد الشاعري بأغنية من كلمات أمير طعيمة، كما يغني من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور 3 أغانٍ، وهي "اهربي"، و"الفترة اللي فاتت"، و"حاجات مبتتفهمش".