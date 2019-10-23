بعد سؤال الجمهور.. ويزو تكشف لمصراوي سر "صورتها الرشيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على صورتها التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة أنها تتمنى فعليًا أن تخسر المزيد من الوزن ولكن الحقيقة إنها لازالت بنفس وزنها ولم تخسر "سعرا" واحدًا.

وردًا على سؤال الجمهور، المتعلق بسر رشاقتها التي بدت عليها في آخر ظهور لها، قالت ويزو في تصريح خاص لمصراوي، إن السبب يعود لبذلها الكثير من المجهود في الفترة الحالية، خاصًة وإنها تتواجد في الرياض حاليًا برفقة فريق "مسرح مصر"، لعرض مجموعة من المسرحيات ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "وأنا بره مصر مبعرفش آكل أوي، ممكن يكون ده السبب في إني أبان بشكل رشيق كده، ياريت أخس أنا أتمنى الصراحة".

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وأثارت ويزو جدلًا بين محبيها ومتابعيها بعدما نشرت صورة لها بدت خلالها بإطلالة رشيقة، ما دفع الجمهور لترك العديد من التعليقات التي تتساءل عن سبب خسارتها للوزن".

ويزو تشارك في بطولة الموسم الأخير لـ "مسرح مصر"، والعروض من بطولة النجم أشرف عبدالباقي، ويشاركها البطولة أعضاء الفريق، أبرزهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، إسراء عبد الفتاح، كريم عفيفي، مصطفى بسيط، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال ويزو، الفيلم الكوميدي "محمد حسين"، الذي عرض منذ أشهر بالسينمات، وهو من بطولة محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، محمد ثروت، أحمد صيام، بيومي فؤاد، فريال يوسف، نبيل عيس، الشحات مبروك، إنعام سالوسة، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.