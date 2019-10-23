السبت.. بث مباشر لأوبرا "مانون" على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية التي تنقلها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مباشرة إلى المسرح الصغير، يبث في السابعة مساء السبت 26 أكتوبر أوبرا "مانون" للموسيقار الفرنسي العالمي جول ماسينيه .

الأوبرا مستلهمة من رواية "الفارس دي جريو ومانون ليسكو" للمؤلف القس أنطوان فرانسوا بريسو، وتدور أحداثها في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، حول الفارس الشاب دي جريو الذي يقع في حب الفتاة مانون ويطلب منها الزواج ويرسل خطاب لوالده ليأذن له بذلك، وفي نفس الوقت يقوم بزيارتها كل من ليسكو ابن عمها وصديقه بريتيني الذي يعرض عليها الزواج بدلا من دي جريو فتوافق وتتوالى الأحداث .

الجدير بالذكر أن جول ماسينيه ( 1842 – 1912 ) درس في المعهد الموسيقي بباريس، اشتهر بأعماله الأوبراليه التي تمتاز بالحس المسرحي والألحان الشجية، كتب 25 أوبرا، منها: فيرتر - تاييس- دون كيشوت ومانون التي تعد أبرزها، كما وضع الكثير من المؤلفات في مختلف القوالب الكلاسيكية المعروفة.