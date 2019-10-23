محمد محمود عبدالعزيز يحكي موقفا وطنيا لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حكى الفنان محمد محمود عبدالعزيز، موقفا وطنيا لوالده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل "باب الخلق".

ونشر "عبد العزيز" صورة تجمعه بوالده من طريق الكباش بمعبد الكرنك بالأقصر، وعلق: "الأقصر سنة ٢٠١١ من كواليس مسلسل باب الخلق".

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وتابع: "في عز الثورة والأزمات خصوصاً السياحية، اقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر، بدلا من القاهرة".

وأضاف: "تحمسنا جميعاً لرأيه وقررنا أن نتحدى الظروف ووالدي أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة، ولنؤكد أن مصر ستظل بلداً آمناً حتى في عز أزماتها".

مسلسل "باب الخلق" حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه، وهو من بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وعايدة رياض، عزت أبو عوف، أحمد فلوكس، محمود الجندي، شيرين عادل، أحمد فؤاد سليم، دينا، شيرين عادل، سناء شافع، محمد علي رزق، عبير صبري، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج عادل أديب.