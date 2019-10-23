الليلة.. العرض العالمي الأول لفيلم "الحد الساعة خمسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام الليلة، ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان مونبيليه لسينما البحر المتوسط، الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة"، وهو العرض العالمي الأول للفيلم.

ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، إذ تدور أحداثه حول "هديل" فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.

الفيلم للمخرج المتميز شريف البنداري، الذي حصل على عدد كبير من الجوائز بالمهرجانات الدولية، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة، وله عدد كبير من الأعمال أهمها "الجماعة 2"، و"علي معزة وإبراهيم".

فيلم "الحد الساعة خمسة" بطولة هديل حسن، خيري بشارة، صدقي صخر، وسيناريو وإخراج شريف البنداري.