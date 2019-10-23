تراند اليوم : "حليمة بولند" تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟

من جديد أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف، وهو ما جعل متابعيها يتساءلون عما إذا كانت قد تزوجت، إلا أنها نفت ذلك وتبين أن الأمر هو مجرد دعاية لأحد صالونات التجميل.
ونشرت "بولند" التي دأبت على إثارة الجدل بإطلالتها المتكررة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتها التي يصفها منتقدوها بالاستفزازية.
ونشرت الإعلامية الكيويت مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" مع نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر الشهير بـ "عبودكا"، وأخذت تسأله: "وينور المعرس الذي سألتم عنه.. وين بشتك؟".
فيما رد عليها "عبودكا" باتهامها أنها تعمل على إثارة الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي وميلها إلى ذلك بغرض الهجوم عليها، رغبة في أن تكون حديث الجمهور.
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