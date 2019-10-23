تراند اليوم : صور.. كيم كاردشيان وأختها تستعرضان جسدهما بالبكيني الصغير...



نشرت نجمة تلفزيون الواقع وأصغر مليارديرة عصامية كايلي جينر، صور مثيرة مع أختها النجمة كيم كاردشيان، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

واحتفلت النجمة الصغيرة بعيد ميلاد أختها، ونشرت صورة لهما تظهره وجهيهما وهما يضعان مستحضرات التجميل الخاصة بكايلي وكتبت :"عيد ملاد سعيداً".

من جهة أخرى يبدو أن كايلي قررت الاسترخاء والاستمتاع بإجازة مقتصرة فقط على الإناث، حيث نشرت صورتين لها إحداها بدت فيها وحدها والثانية برفقة شقيقتها كيم وكانتا قد أدارتا ظهرهما للكاميرا فاستعرضتا جسديهما المثير ببيكيني متشابه من حيث القصة واللون الذي جاء زهرياً وأظهرتا مفاتنهما، وعلقت على إحداهما :"المهرب" والثانية التي تجمعها بأختها علقت عليها :"رحلة الفتيات".

View this post on Instagram girls trip 💓 A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on Oct 20, 2019 at 10:49am PDT A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on Oct 20, 2019 at 10:49am PDT