تراند اليوم : ابنة "أحمد الفيشاوي" تفجر مفاجأة غير متوقعة...

كشفت لينا ابنة الممثل المصري، أحمد الفيشاوي عن أنها تعتزم العودة إلى مصر قريبًا، بعدما سبق وأن أكدت عقب وفاة جدها الممثل فاروق الفيشاوي أنها لم تتمكن من حضور جنازته، بسبب رفع والدها لدعوى تمنعها من السفر.

وردت ليان عبر خاصية القصص "الستوريز" على تطبيق "إنستجرام" على العديد من الأسئلة لمتابعيها، ومن بينها كيف تتغلبي على شعور فقدك لوالدك؟، لترد: "أبي ليس ميتًا".

وحين سئلت عن إمكانية عودتها إلى مصر، أجابت قائلة بأنها سوف تعود قريبًا من دون تحديد موعد بعينه، قائلة: "لا أعلم متى"؟‏

وتعيش لينا مع والدتها مهندسة الديكور هند الحناوي التي كانت حديث الإعلام في مصر قبل سنوات بعدما رفعت دعوى تبني ضد الفيشاوي، الذي أنكر نسب ابنته إليه في البداية، قبل أن يعترف خاصة بعد إثبات ذلك بالحمض النووي (DNA).