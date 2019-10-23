تراند اليوم : فضيحة فنان شهير.. تبول على عشيقته أثناء ممارسة الجنس معها...

أحب الفنان هذه المرة أن يجرب نوعًا آخر من الممارسات الجنسية الشاذة، بعد علاقاته المشبوهة المعروفة مع نجمات وفنانات وعارضات أزياء، فقام بالتبول على عشيقته أثناء ممارسة الجنس معها.
فحسب – موقع الفن- الذي أورد الواقعة دون الإشارة إلى الشخص الذي وصفه بأنه نجم معروف، فإنه مارس الجنس مع ممثلات ومغنيات وعارضات أزياء وشابات كثيرات، وجرب مختلف الأشكال والألوان في علاقته الحميمة معهن، مضيفًا:" يبدو أن النجم المتزوج أراد أن يجرب شيئاً جديداً في ممارسة الجنس، ليكشف شعوراً من نوع آخر، فقرر أن يتبول على شريكته خلال ممارسته الجنس معها".
واوضح الموقع، أن هذا النجم كان أنهى منذ فترة، علاقته بإحدى عارضات الأزياء التي كان يمارس معها الجنس بشكل يومي تقريباً، وذلك بعد أن شتمت العارضة زوجة النجم خلال ممارسته الجنس معها، فقرر أن يستغني عن خدماتها الجنسية.