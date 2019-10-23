تراند اليوم : مطربة شهيرة تتوقف عن الغناء بعد مطالبة الجمهور لها بخلع ملابسها...

أوقفت المطربة ماجي روجرز حفلها الغنائي الأخير بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن قاطعها اثنان من الجمهور وطلبا منها خلع ملابسها.

ونهرت روجرز، المعجب اللذين تحرشا بها لفظيًا، ووجهت رسالة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تحدثت فيها عما تعرضت له خلال الحفل.

وقالت إنها كانت تؤدي أغنيتها الأخيرة "ألاسكا" في بث حي على مسرح "مودي" في "أوستن" لتجد رجليين يصيحان بجمل غير لائقة وهي: "اخلعي رداءك العلوي"، و"أنت لطيفة برغم كل شيء".

وأضافت: لقد ذهلت وشعرت بالغضب والتشويش.. وأحسست بألم في مشاعري"، مشيرة إلى أنها تأخذ وقتها على المسرح بمحمل الجد، فضلاً عن الثقة التي تشعر بها خلال وقوفها على المسرح كل ليلة، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وذكرت أنها وصلت إلى تقديس عميق لهذه المرحلة والحرفة وامتيازها في عملها، معتبرة أن جسدها هو أعظم أداة لإيصال عملها.

ووجهت "روجرز" تحذيرًا لأي شخص قد يحاول أن يكون غير لائق تجاهها في أي حفل في المستقبل، وقالت: "لا يوجد مجال للمضايقة أو عدم الاحترام أو الاستهانة بحفلي.. كونوا لطيفين".