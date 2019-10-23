تراند اليوم : صورة نادرة للفنانة شادية بالحجاب قبل رحيلها



نشرت إحدى الصفحات المحبة للفنانة المصرية الراحلة شادية، صورة لها وهي مرتدية الحجاب في آخر ظهور رسمي قبل وفاتها.

وتظهر في الصورة الفنانة الراحلة بحجابها إلى جانب نورة ونيرة رمضان الشراح، بنات الدكتور رمضان الشراح مؤلف كتاب "شادية نغم في القلب".

الصورة تم التقاطها للفنانة شادية في عام 2009 وهي آخر ظهور رسمي لها، وذلك على خلاف الصورة التي تم تسريبها لها بدون حجاب بعد رحيلها.

يُذكر أن الفنانة شادية، ولدت في يوم 8 فبراير، ورحلت عن عالمنا في شهر نوفمبر عام ، 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا وذلك بعد تعرضها لازمة صحية مفاجأة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.



