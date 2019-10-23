تراند اليوم : نجمة «ذا فويس» تخلع الحجاب وتعلق بتصريح صادم...



تخلت نجمة "ذا فويس" السّورية بتول بني، عن حجابها بعد خروجها من البرنامج عام 2018 بموسمه الرابع، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرصا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وفي اول تعليق لها على خلعها الحجاب، صدمت الجمهور، بتاكيدها أن خلعها الحجاب لن يغير من شخصيتها شئ، وقالت :«موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي.. ورح كون عكس التيار».

وعن تعرضها للمضايقات، صرّحت "أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشّيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء".

وتطمح بتول بني في أن تكون مطربة سوريا الأولى، بالإصرار والعزيمة؛ إذ أطلقت عدة أغان مؤخرًا منها "يا ناجح".





