كاني ويست ينفي شائعة زوجته كيم كاردشيان ويعلن موعد الألبوم الحقيقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - أعلن مغني الراب كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم الاثنين ليعلن أن ألبوم Jesus Is King سوف يتم طرحه يوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل.



ونشر ويست البالغ من العمر 42 عامًا، صورة عبر "تويتر"، لـ أسطوانة زرقاء اللون، مرفق بها اسم الألبوم، واسمه، معلقًا: "JESUS IS KING OCT يطرح في 25 أكتوبر".





أما في ما يتعلق بما يمكن أن يتوقعه جمهوره أنّ الألبوم سيقوم على الموسيقى الإنجيلية، ولكن كشف مصدر لموقع ET، أنّ الألبوم ليس إنجيلًا تمامًا، مضيفًا "كان هناك العديد من العناصر، لكن الألبوم لا يزال يحتفظ بكثير من موسيقى الهيب هوب.



لم يكن الإعلان مفاجئًا ، حيث سبق أن كشف ويست أن فيلمه الذي يحمل نفس الاسم، وقد كشفت سينمات IMAX عن تعاونها مع كاني ويست، حيث سيصدر فيلم Jesus is King حصريًا في مسارح IMAX حول العالم يوم 25 أكتوبر من هذا العام.



وكشفت IMAX في بيان: "تم تصوير فيلم Jesus is King في خلال صيف العام الجارى 2019، الفيلم من تصميم الفنان جيمس توريل، ويدور في صحراء أريزونا المرسومة، كما تتميز هذه التجربة الفريدة بالأغاني الذي اختارها ويست وفقاً لتقليد الإنجيل إلى جانب الموسيقى من ألبومه الجديد Jesus is King وكلها مقدمة بصوت وصورة واضحة لـ IMAX."



في السابق، نشرت كيم كاردشيان زوجه كاني ويست صورة لورقة يكتب فيها " Jesus Is King " فى الأعلى و"27 سبتمبر" فى الأسفل وكأنها كانت تريد أن تعلن هي الخبر قبل كاني.



يذكر أن نجم الراب الأمريكي كاني ويست بدأ مسيرته الفنية فى 1996 وقدم عدداً كبيراً من الأغاني التي حققت نجاحاً ملحوظاً حول العالم، ومن أبرز هذه الاغنيات " mercy " و" Famous " و" can’t tell me nothing " و" runaway "، وغيرها.

ويعد ذلك ثالث ألبوم يطرحه كاني خلال عام 2018 بعد طرحه ألبومه الأول الذي حمل اسم Ye والثانيKids See Ghosts، وحقق الألبومان نجاحًا كبيرًا.