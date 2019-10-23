بالفيديو: كاردي بي تنضم لفريق عمل فيلم Fast and Furious 9

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - أعلن الممثل الأمريكي فان ديزل انضمام مغنية الراب كاردي بي لطاقم عمل فيلم Fast and Furious 9 ، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن التحاق المغني اللاتيني أوزونا بطاقم عمل الفيلم الذي من المنتظر عرضه في دور السينما شهر مايو / أيار من العام المقبل.



وتشارك كاردي بي في دور صغير لم يعلن عن تفاصيله بعد، ليصبح هذا هو الفيلم الثاني لها بعد أن شاركت مع النجمة جينيفير لوبيز في فيلم "Hustlers" الذي عرض في دور السينما الأمريكية مطلع الشهر الماضي.



وكان فان ديزل قد ظهر في مقطع مصور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستقرام" رفقة كاردي بي، حيث صرح قائلاً: "هذا هو اليوم الـ 86 لنا في تصوير Fast and Furious 9 , أنا متعب ومنهك للغاية، لكننا أعطينا كل ما لدينا لهذا الفيلم، وهو الآن يقترب من الخروج إلى النور"، لترد كاردي بي عليه قائلة: "أنا أيضاً متعبة، لكنني لا أستطيع الانتظار، أعتقد أن هذا الفيلم سيكون الأفضل، وأعتقد أنني بحاجة إلى غفوة الان كي أستريح".







يذكر أن Fast and Furious هي سلسلة أفلام أمريكية بدأت في 2001 و لازالت مستمرة، وتتكون من 8 أجزاء، وتروي قصة متسابقي سباقات الشوارع.





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