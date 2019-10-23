الأمير هاري: ما حدث لأمي "جرح متقيح" ولن أقوم بلعبة أدت لوفاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - قال الأمير البريطاني هاري إنّ ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا، ما زالت حية جدًّا في وجدانه، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على وفاتها ، مشيرًا الى أنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وأضاف الأمير هاري لمحطة (إي.تي.في) في مقابلة تم تصويرها معه خلال جولته في أفريقيا مع زوجته ميغان وولدهما آرتشي، في وقت سابق من الشهر الجاري، وبُثت يوم الأحد "كل شيء مرت به وما حدث لها، أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم، وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي"، وتابع الأمير هاري : "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي"، وفق "رويترز". وذكر الأمير هاري أنّ طريقة معاملة الصحافة لميغان يذكّره بأسلوب تعاملها مع أمه.

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيّح"، وقال: "في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور، وكل مرة أرى فيها وميض الكاميرا، أعود بذاكرتي مباشرةً للوراء".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقامت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفة ، ردًّا على ما وصفه الزوجان "بتنمّر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

ويقاضي الأمير هاري أيضًا ناشري صحيفة صن المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، وصحيفة ديلي ميرور، بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

وكانت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقيت حتفها في حادث سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحافيون عبر شوارع باريس.