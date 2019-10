بالفيديو: سيلينا غوميز تعود بأغنية "Lose You To Love Me"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - أخيراً، عادت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز إلى جمهورها بأحدث أغانيها "Lose You To Love Me" اليوم -الأربعاء-، من ألبومها الجديد الذي تعود به بعد غياب دام لما يقرب من 4 أعوام، وتحديداً منذ طرحت ألبوم Revival عام 2015.



ونشرت الفنانة الشابة على حسابها بتويتر رسالة شكر لكل من ساندها الفترة الماضية حتى تمكنت من إنجاز العمل، حيث غردت قائلة: " شكرا لكم جميعا على وقوفكم بجانبي في الأوقات الجميلة والأوقات الصعبة، لا أستطيع القيام بشىء دون دعمكم جميعًا، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مغامرتي القادمة معكم".





وكان متابعو سيلينا جوميز قد شككوا منذ أن أعلنت عن اسم الأغنية، أن الأمر له صلة بحبيبها السابق جاستن بيبر، الذي تزوج منذ عدة أسابيع من هالي بلدوين.



وبشكل ساخر قام أحد المعلقين بإضافة اسمي جاستن بيبر وزوجته، إلى منشور سيلينا غوميز ، في إشارة إلى أنّ الأغنية رسالة لهما.







وتعد سيلينا غوميز عنصر ثابت في عالم ديزني للبرامج التلفزيونية، والأفلام والموسيقى. سطع نجمها كفنانة منفردة وكاتبة أغاني، كما أنها أصغر سفيرة لمنظمة اليونيسيف UNICEF بعمر السبعة عشر عامًا، وتم اختيارها لدور البطولة في Wizards of Waverly Place في عام 2007 ، وفي عام 2009 أطلقت ألبوم Kiss & Tell. وقامت بمشاريع أخرى من ضمنها فيلم Spring Breakers عام 2013، وألبوم Revival في الـ 2015.

