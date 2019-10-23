بالفيديو: فنانة خليجية تجرؤ على إظهار شكلها قبل المكياج وبعده

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه من دون ماكياج وذكرت أن الخبيرة تعتزم تطبيق المستحضرات على وجهها معالإشارة إلى أن الأخيرة طلبت منها عدم استخدام مستحضراتها الخاصة.

كذلك سخرت منها لافتة إلى أن مستحضراتها (الخبيرة) ليست جيدة. واعلنت بدء عملية تطبيق الماكياج. وبعد ذلك ظهرت بإطلالة مختلفة تماماً.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 125 ألف مشاهدة.

وركزت الكثير من التعليقات على الفرق الكبير بين شكلها من دون ماكياج وشكلها بعد تطبيقه.

وجاء في التعليقات: “شفي وجها تغير كيذا؟” و”المشكلة كلكم تنقدونها وأكيد راح تتأثر وتزيد ترقيع ويخرب شكلها زيادة وزيادة” و”كنت أشوفها حيل جذابة بس لازم يخربون نفسهم”.