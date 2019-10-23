كيم كارديشيان تكشف عن الهدية الثمينة التي قدمها لها زوجها في عيد ميلادها

كشفت الممثلة الأمريكية كيم كارديشيان، أن زوجها المغني كاني ويست، قدم لها هدية ثمينة في عيد ميلادها الـ 39 حيث تبرع بقيمة مليون دولار باسمها لصالح جمعيات تهتم بالسجناء، وهي القضية التي تهتم بها.
وقالت كارديشيان في منشور لها عبر حسابها بانستجرام:“حصلت على هدايا رائعة من كل عائلتي، وأجمل الحقائب من طرف كاني ..الذي منح أيضًا مليون دولار هو وأبناؤنا ، باسمي إلى جمعيات أعمالي الخيرية المفضلة، والتي تعمل بجد لإعادة تأهيل السجون، وهذا أسعد قلبي كثيرًا“.
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