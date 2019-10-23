كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي لـ“إرم نيوز“، أن مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم ”كادوريم“ انفصل رسميًا عن زوجته نسرين بن علي، وذلك بعد زواج دام حوالي 9 أشهر. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن كادوريم وزوجته قررا الانفصال منذ أن كان بن علي طريح فراش المرض، مضيفًا أن ”كادوريم“ أجل قرار الانفصال ليكون إلى جانب عائلة بن علي في محنتهم. وأكد المصدر أن ”كادوريم“ يرفض الخوض في مسألة طلاقه من زوجته احترامًا لروح صهره الرئيس التونسي الراحل.
وعقب وفاة زين العابدين بن علي في الـ19 سبتمبر الماضي، ظهر كادوريم وهو يرش المياه على قبر بن علي كما نعاه بكلمات مؤثرة واعدًا إياه بحماية عائلته والوقوف دائمًا إلى جانبهم. وللإشارة، فإن ”كادوريم“ ونسرين بن علي عقدا قرانهما رسميًا بداية العام الجاري، بعد طلاقها من زوجها الأول صخر الماطري، ونشر الثنائي مجموعة كبيرة من الصور توثق لحظة زواجهما بحضور بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، المتواجدين في المملكة العربية السعودية، منذ فرارهما من تونس، يوم 14 يناير 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال مغني الراب ”كادوريم“ وابنة زين العابدين بن علي رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.