فيديو.. اليسا متعاطفة مع الجندي اللبناني: دمعتك اشرف منهم

عبرت المطربة اليسا، عن تعاطفها مع الجندي اللبناني الذي انفجر باكيًا وسط حشود المتظاهرين في شوارع لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت اليسا عبر حسابها مقطع فيديو للجندي،

وعلقت قائلة: "دمعتك أشرف منن كلن.. الجيش والشعب إيد واحدة لبنان ينتفض".جدير بالذكر أن الشعب اللبناني يواصل مظاهرات الاحتجاج لليوم السابع على التوالي، احتجاجًا علي الأوضاع الإقتصاديه الصعبة التي يمروا بها تلك الفترة، وقد ظهرت خلال تلك الفترة بعض المواقف الإنسانية التي صدرت من افراد الجيش اللبناني تجاه المواطنين وأصبحت حديث السوشيال ميديا.