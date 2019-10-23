الليلة.. العرض العالمي الأول لفيلم "الحد الساعة خمسة" بمهرجان مونبلييه

يُعرض الليلة، الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة"، للمخرج شريف البنداري، ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، ويعُد ذلك هو العرض العالمي الأول له.

يشار إلي أن أحداث "الحد الساعة خمسة"، تدور حول "هديل"

فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، ويضعها خيري في موقف اختيار يزيد من حيرتها، والفيلم من بطولة هديل حسن، خيري بشارة، صدقي صخر.جدير بالذكر أن مخرج الفيلم "شريف البنداري"، حصل على عدد كبير من الجوائز بالمهرجانات الدولية، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات ابرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة، ومن أشهر أعماله "الجماعة 2، و علي معزة وإبراهيم".