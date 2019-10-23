دموع جندي لبناني تحرك مشاعر نجوم الفن والإعلام ويرفعون شعار "لبنان تنتفض"

يواصل الشعب اللبناني مظاهرات الاحتجاج لليوم السابع على التوالي، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو تظهر فيها بعض المواقف الإنسانية التي صدرت من أفراد الجيش اللبناني مع المواطنين، أشهرها مقطع انتشر بالأمس لجندي انهمرت دموعه، وقد أبدى الكثير من الفنانين تضامنهم مع الجيش وخاصة ذلك الجندي الشاب، بالإضافة لدعمهم الكامل للمتظاهرين.



وتستعرض "بوابة الوفد" أبرز نجوم الفن والإعلام الذين أبدوا تعاطفهم مع الجندي الشهير وأفراد الجيش، بما لا يتنافي مع دعمهم للمواطنين اللبنانين، رافعين شعار "لبنان تنتفض".

نشر الفنان نيقولا معوض مقطع

الفيديو الشهير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليه بكلمات مليئة بالتعاطف، نابعة من القلب، فقال:"إيدَينا كِلنا عا كتفَك.. لأنّو دمعتَك أغلى بكتير من رقبة كلّ واحد فيهم شايف الكرسي ومش شايف وجع النّاس وقرفهم منّو ورَفضهم التّام إنّو يمَثّلهم.. لمّا الدَّولة بتنزّل جيشها على أرضها، ضدّ شعبها، يعني هيي أكبر مُغتَصِب لَلبنان، متلها متل كلّ محتَلّ.. لبنان ينتفض".

بينما علّق الفنان يوسف الخال، علي صورة الجندي التي نشرها علي حسابه

الرسمي قائلًا:"دموع غاضبة.. لبنان ينتفض.. لبنان يثور".

وكتبت أيضًا الفنانة جيسي عبدو تعاطفًا مع الجيش اللبناني: "حرقت قلبنا ودموعك غالية علينا كتير يا وطن.. الله يحمي الجيش اللبناني.. لبنان ينتفض".



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كما أبدت المطربة السورية أصالة نصري إعجابها بالروح الجميلة التي تجتاح الشوارع اللبنانية، رغم الغضب والاحتجاجات، فكتبت: "مشهد ماشفت أجمل منّه.. لبنان شعب حيّ غضّ الشّعور ، ليّن القلّب وهو قلّب الحياة وروحها ، الله يحمي لبنان العنيد لبنان الفرح ".



وعلّق الإعلامي نيشان علي الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "دموع هذا العسكري في الجيش..قلبك يا وطن.. لبنان ينتفض".



وأخيرًا كتبت الفنانة ماجي بوغصن:"الجيش منّا وفينا.. قلب واحد يا وطن.. على وطن واحد".



شاهد فيديو بكاء الجندي اللبناني من هنا...

