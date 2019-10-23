هشام خرما يحيي حفلاً موسيقيًا بالأوبرا آخر الشهر الجاري

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الموسيقار هشام خرما، لإحياء حفل موسيقي كبير، علي خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم خرما، خلال الحفل باقة متنوعة منأشهر معزوفاته التي يمزج فيها بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، منها "فرست فيوجان، سهلة وبسيطة، اليقين".
يذكر أن هشام خرما فنان متعدد المواهب، فهو مؤلف موسيقي، وموزع، وعازف بيانومصري، اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وكانت أول البوماته هي "الرحلة الأولى"، ثم اشترك مع الموسيقار اليوناني "ياني"، والموسيقار التركي "كان أتيلا"، في أحد ألبومات سلسلة شركة سوني ميوزك الموسيقية "أرابيسك"، أما انطلاقته الفنية التي نال بعدها شهرة كبيرة، جائت مع اطلاق ألبومه الثالث "اليقين".
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