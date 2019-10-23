تراند اليوم : بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل تامر عاشور لإجل غير مسمي

أعلن منظموا حفل الفنان تامر عاشور تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية وكان مقرر إقامته بعد غد الجمعة بأحد النوادي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 8 نوفمبر المقبل، وقد تأجل بسبب سوء الاحوال الجوية وهطول سيول على مناطق مختلفة بالقاهرة ومن المتوقع استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن.

وسيقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته “أيام”، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم “أيام”، الذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ويضم 12 أغنية، وهم “ماشوفناش و”خير”، و”من غير ماحكيلك”، و”قولوله سماح”، و”ما تختلفيش”، و”في بالي”، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية