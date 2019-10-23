نجيب ساويرس يهاجم الإعلامية اللبنانية ليليان داوود : ” كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ” والأخيرة ترد : ” احترم نفسك يا عيب الشوم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:55 مساءً - بعد التغريدة التي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع التغريدات ” تويتر ” لرجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” والتي تحدث بها عن الأحداث الأخيرة في لبنان ولكن بطريقة ساخرة .

حيث كتب نجيب ساويرس : ” قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن ” .

مما أغضب عددا من نجوم الفن والإعلاميين اللبنانيين وجاءت من بينهم الإعلامية ” ليليان داوود ” التي خرجت بتغريدة للرد على نجيب ساويرس فكتبت : ” سقطة كبيرة للأسف ” .

وعندما أخبرها أحد المغردين بأنه اعتذر عن ما قاله نفت ذلك .. ليرد عليها نجيب ساويرس قائلا : ” حتى إنتى يا بروتوس .. عيب عليكي .. لو مشفتيش مش مشكلتي .. اعتذري إنتي بقى ” .

لترد عليه ليليان قائلة : ” مش إلك هالأسلوب أنت أكبر من هيك .. صح ؟ ” .

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مما دفع نجيب ساويرس إلى الهجوم عليها مؤكدا أنها تجاوزت فى حقه وتناست أنها كانت تعمل ضمن فريق عمل قناة ” أون تى فى ” المملوكة له في وقت سابق فكتب لها تغريدة قال فيها : ” ده كلامى وده أسلوبى ولقد تجاوزتى ونسيتى .. والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة ” .

وأضاف : ” كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل .. وصدق المثل اتق شر من أحسنت إليه ” .

ولم تصمت ليليان عن ذلك فخرجت للدفاع عن نفسها وكتبت : ” عيب عليك واحترم نفسك واعرف حدودك كائن ما تكون .. انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية .. وانت عارف كتير منيح إني محترمة وعمري ما طلبت منك أي حاجة خارج سياق العمل .. احترم نفسك يا عيب الشوم بس وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم .. إنت خيبة كبيرة بالفعل ” .

ووصف نجيب ساويرس ليليان داود بالاعلامية الكاذبة قائلا : ” كدابة واياكى ترجعى تكتبى تانى علشان هرد عليكى ” .