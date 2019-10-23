عابد فهد يكشف عن دوره في مسلسل “هوس”

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم السوري عابد فهد تصوير مشاهده الدرامية ضمن مسلسل “هوس” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي لقاء مع برنامج “ترانديغ بالعربي” كشف عابد فهد عن أنه سيلعب دور “طبيب تجميل” وهذا سر صوره مع الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

وقال فهد بأنه قام بتصوير مشاهد من العمل في المستشفى بالتعاون مع الدكتور نادر صعب زوج أنابيلا.

المسلسل مؤلف من 10 حلقات ستُعرض بعيدًا عن السباق الرمضانيّ، وهو من كتابة نايا الأحمر، إخراج محمد لطفي وإنتاج سوري مشترك لشركتيّ see media وgolden line.