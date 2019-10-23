شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل أنغام بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر منظمو حفل المطربة أنغام، الذى كان مقرر إقامته بعد غدا الجمعة فى ساحة المنارة بمنطقة التجمع الخامس، تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية إلى موعد آخر جارى اختياره.

ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"إتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" و"حالة خاصة جداً" و"مطمنة" و"نزوة" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحده كاملة" وغيرهم من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى .

من ناحية أخرى تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير ، ونفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات .