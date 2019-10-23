شكرا لقرائتكم خبر عن البركة فى الشباب.. هانى شاكر يطرح "بينا" بتوقيع أحمد زعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هانى شاكر أغنية جديدة بعنوان "بينا " على موقع اليوتيوب، وهى من كلمات أحمد فطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوت هانى محروس، وحرص شاكر على التعاون مع عدد كبير من الشباب من خلال هذه الأغنية، منهم المطرب والملحن الشاب أحمد زعيم.

من ناحية أخرى يستعد هانى شاكر وسوما وفرات قدوري، لإحياء الليلة الخامسة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية، وذلك يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل علي المسرح الكبير وذلك بقيادة مصطفي حلمي.