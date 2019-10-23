رنا سماحة تقع في غرام ملك جمال لبنان.. تعرفوا على التفاصيل

أيام قليلة وتطرح شركة لايف ستايلز ستديوز كليب المطربة الشابة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة «أميرة الحب»، التى صورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت، مع المخرج اللبناني عادل سرحان.

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ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة، الشاب الذي لعب دور حبيب رنا، وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، «أميرة الحب» وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات أيدوجان.

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يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، كانت أغنية «فيني وجع»، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خال.

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يذكر أن رنا سماحة قدمت العديد من الأغاني الفنية المميزة، التي نجحت من خلالها في الوصول لشريحة كبيرة من الجماهير، مع جيل من الشباب تخرجوا في برامج المواهب ونجحوا في ترك بصمتهم في مجال الغناء العربي، منهم: مينا شاهين وغيرهم من الفنانين الشباب.