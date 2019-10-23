هكذا أطلت نرمين الفقي في حفل ملكة جمال الكون

تألقت الفنانة نرمين الفقي لدى حضورها حفل مسابقة «ملكة جمال مصر للكون» 2019. وعبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، نشرت نرمين الفقي صوراً تستعرض فيها إطلالتها في الحفل. اقرئي ايضا : سالي فؤاد تظهر بالحجاب في برنامجها.. هكذا علق متابعوها وظهرت نرمين مرتدية فستاناً باللونين الأسود والفضي من الدانتيل، مع حذاء أسود وتسريحة شعر لافتة. Advertisements نرمين الفقي هي إحدى عضوات لجنة تحكيم المسابقة المكونة من 10 أعضاء، أبرزهم الفنانة نسرين طافش، وهدى عبود ملكة جمال مصر للكون سابقاً ومنظمة المسابقة، والإعلامية نهى عبدالعزيز، ومصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، ويرأسها جراح التجميل اللبناني دكتور طارق سمايلي. اقرئي ايضا : لوسي ترد على سيدة أشارت لسنها الحقيقي، بالبلوك واستطاعت ديانا حامد أن تحصل على اللقب من 20 متسابقة أخرى، وصلن إلى الحفل الختامي، و5 وصلن للتصفيات النهائية؛ لتتأهل ديانا بذلك لتمثيل مصر في مسابقة «ملكة جمال الكون الدولية»، التي تعقد في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.



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